Uluslararası İfade Özgürlüğü ve Medya Çalıştayı Başlıyor

Açılış konuşmalarını İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in yapacağı çalıştayın odağında son yıllarda dünyada ve Türkiye'de medya alanında yaşanan ifade özgürlüğü ihlalleri yer alıyor.

Başlıca amaçlarından biri hukuk, medya, sivil toplum ve akademi alanındaki paydaşları bir araya getirerek ifade özgürlüğü ihlallerine karşı ortak hareket etme pratiğini güçlendirmek olarak belirlenen çalıştaya konuşmacıların yanı sıra Türkiye Barolar Birliği ve onu aşkın barodan avukatlar ile Filistin Barosu Genel Sekreteri Av. Mohammad Jarrar da katılacak.

Medyaya uygulanan çeşitli sansür ve denetim mekanizmalarının değerlendirileceği; tutuklu gazetecilerden yargılananlara, medya üzerindeki baskıdan yeni internet yasasıyla getirilen kısıtlamalara ifade özgürlüğü gündeminin ve bu atmosferde yapılabileceklerin aktarılacağı çalıştayın konuşmacıları arasında ise alanlarında uzman insan hakları savunucuları, hukukçular, akademisyen ve gazeteciler var.

İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde uluslararası hukukta ifade ve basın özgürlüğü, online ve geleneksel medyada uygulanan sansür ve gazeteciler hakkında sürdürülen davalar konuşulacak. "Uluslararası Hukukta İfade ve Basın Özgürlüğü", "Dünyada ve Türkiye'de İnternet ve Medya Yasakları", "Türkiye'de Basın Özgürlüğü ve Tutuklu Gazeteciler" başlıkları altında gerçekleşecek oturumlara İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti'nden Rosa Curling, P24'ten Andrew Finkel, Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Erol Önderoğlu, Uluslararası Af Örgütü'nden Andrew Gardner, İstanbul Barosu üyeleri Av. Tora Pekin ve Av. Gökhan Ahi, gazeteciler Ayşe Düzkan ve Ümit Kartal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Korsan Parti'den Şevket Uyanık konuşmacı olarak katılacaklar.

İkinci gün ise aralarında akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, hukukçular ve yerel gazetecilerden oluşan çalışma grupları kapsamında "Türkiye'de İfade ve Basın Özgürlüğü İhlallerine Karşı Yeni Stratejiler", "Özgür İnternet için Alternatif Arayışlar" ve "İfade Özgürlüğünü Yerelde Kurmak" başlıkları altında yapılacak yuvarlak masa toplantılarında hazırlanacak raporlar ve ilk günkü oturumların kaydı, konferans sonrasında sonuç bildirgesi olarak kamuoyuna açıklanacak.