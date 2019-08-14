Uluslararası IGOR Yelken yarışları başladı
1 saat önce
İzmir'in Urla ilçesinde 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:05 Kaynak: AA
İzmir'in Urla ilçesinde 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları başladı.
Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor
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Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 9 takım katıldı.
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