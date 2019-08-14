Son Dakika Haberleri: Uluslararası IGOR Yelken yarışları başladı
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Uluslararası IGOR Yelken yarışları başladı

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları başladı.

İzmir'in Urla ilçesinde 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları başladı.
Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 9 takım katıldı.
Karantina Adası yolu ile Kum Denizi arasındaki parkurda günde 20 yarışın gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, 17 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:05 Kaynak: AA
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