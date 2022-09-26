Video: Türk Uzman: Çkp İnsanların Hayatını İyileştirmede Başarılı

Uluslararası ilişkiler alanında uzman olan Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Akkan Suver, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Çin'in kalkınmasında ve insanların yaşamlarının iyileştirilmesinde başarı elde ettiğini söyledi.

AKKAN SUVER, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı:

"Çin ekonomisinin büyümesi, Çin'in gelişmesi, bir başka deyişle Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelmesi, Çin Komünist Partisi'nin istikrarlı, verimli çalışmalarının bir sonucudur.

Yoksul halkın mütevazi orta sınıf haline gelmesi temin edilmiştir. Bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarı Çin Komünist Partisi'nin eseridir.

Pandemiden önce defaatle Çin'e gittim, geldim. Her gidiş gelişimde ülkenin biraz daha, biraz daha, biraz daha geliştiğine şahit oldum. Bu şahit oluşumun en bariz örneği Çin halkının yaşantısında olan değişimde görebiliriz. Çin halkı 10 sene, 20 sene evvelki Çin'in halkı değildir. Gelişmiştir. Mütevazı da olsa zenginleşmiştir."

AKKAN SUVER, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı:

"O kendi göreneğine, kendi kurallarına göre, kendi ritüellerine, kendi değerlere göre bir sistem oluşturmuştur. Bu sistemde insanların yüzü gülmektedir, bu önemlidir. İnsanlar istikrar içindedir, bu önemlidir. İnsanlar yarınlarına güven içinde bakmaktadır, bu önemlidir. Çin Komünist Partisi bunu başarmıştır. Bu onun eseridir. O da bunu halkından aldığı güvenle ve halkına hizmet olarak ödemesiyle gerçekleştirmektedir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.