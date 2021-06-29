Üye Girişi
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kaynak'tan Kabil Havalimanı değerlendirmesi - Son Dakika

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kaynak'tan Kabil Havalimanı değerlendirmesi

29.06.2021 12:27
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kaynak'tan Kabil Havalimanı değerlendirmesi, System.String[]

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğr. Üy. Bahadır Kaynak, Türkiye-ABD arasında iki hafta önce gerçekleştirilen zirvede alınan kararla, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın korunması görevine NATO adına talip olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğr. Üy. Bahadır Kaynak, Türkiye-ABD arasında iki hafta önce gerçekleştirilen zirvede alınan kararla, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın korunması görevine NATO adına talip olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Afganistan'ın NATO ve Amerikan dış politikası açısından önemini tarihi bir perspektif ve yakın geçmişte yaşanan gelişmeler üzerinden değerlendiren Altınbaş Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğr. Üy. Bahadır Kaynak, "ABD'nin Afganistan'a müdahalesini tetikleyen olay 11 Eylül'de yapılan El-Kaide saldırıları ve bu örgütün Afganistan'da üslendiğine dair bilgilerdi. NATO'nun dördüncü ve beşinci maddeleri, yani ittifak üyesi bir ülkeye yapılan saldırıya tüm müttefikler birlikte karşı koyar kuralı işletilerek Afganistan harekatı başlatıldı. Ancak yirmi yıldır bu misyonun sadece 11 Eylül saldırılarıyla ilgili olduğunu düşünen pek kimse kalmamıştır" dedi.

Afganistan'ın 19'uncu yüzyılda iki defa İngiltere, 20'nci yüzyılda ise bir kez Sovyetler Birliği tarafından işgal edildiğini hatırlatan Dr. Kaynak, "Ülkenin eşsiz bir jeopolitik konumu var. Afganistan, Doğu-Batı aksında İran'la Doğu Türkistan'ı, kuzey-güney aksında da Orta Asya ile Hint alt kıtasını birbirine bağlayan bir köşe taşı konumunda. Üstüne siyasi otorite boşluğunu eklediğimizde büyük güçler, rakiplerinden önce boşta duran bu satranç karesini ele geçirip bir avantaj sağlamak istiyor. Bu haliyle Afganistan, Rusya, Çin, Hindistan ve İran'ın tam orta yerinde, NATO'nun da etkisini sürdürmek istediği kıymetli bir parçaya dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

TALİBAN SALDIRISI UYARISI

İki hafta önce gerçekleştirilen zirvede, Türkiye ile ABD arasında en hızlı şekilde anlaşma sağlanabilecek konunun Kabil Havaalanı'nın korunması olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Dr. Bahadır Kaynak, NATO'nun finansman ve lojistik destek sağlayacağı görev gücünde Türk askerinin yer alacağını belirterek, Afgan toplumunun, aynı dini paylaşan ve tarihsel bağlara sahip olduğu Türkiye halkı ve askeri ile bir sorunu olmamasının, havaalanının korunmasının Türkiye'ye bırakılmasında etkili olduğunu ifade etti.

"Ancak, Türk askerinin Afganistan'daki ilişkileri ne kadar sıcak olursa olsun, bu misyonun risksiz olduğu anlamı çıkarılamaz" diyen Dr. Kaynak, "Zira uzmanlar Afgan hükümetinin üç ila altı ay arasında çökmesinin beklendiğini ve Taliban'ın kırsal alanlardan sonra tüm ülkeye hakim olacağını belirtiyor. Bu durumda tüm yabancı unsurların bir an önce ülkeden çıkmasını talep eden Taliban'la ilişkiler çok önemli olacaktır" dedi.

Siyasi bir anlaşma olmaksızın Kabil'de kalmaya devam edecek Türk askerlerinin hedef alınması veya bazı provokatif saldırılar görülmesinin mümkün olacağı uyarısını yapan Dr. Kaynak, "Türkiye bu görevi üstlenmeyi kabullendiğine göre, askerimizi en az riske atacak şekilde diplomatik girişimlerin de sürdürülmesi önemli" diye konuştu.

TÜRKİYE BU GÖREVİ NEDEN ÜSTLENDİ?

Türkiye'nin zorlu bir görev üstlendiğine dair değerlendirmelerde de bulunan Dr. Bahadır Kaynak, şunları söyledi:

"Birincisi ve belki biraz daha tali olan gerekçe, Türkiye'nin Afganistan'ın geleceğine kayıtsız kalamayacağı, bunca tarihi ve kültürel bağımız olan bir topluma destek olmak istiyor olmamız. Yukarıda da açıkladığımız jeopolitik konum da Ankara'nın Afganistan'a olan ilgisini perçinleyen bir faktör. Ama asıl gerekçe, Türkiye'nin NATO ve ABD ile olan ilişkilerdeki bozulmayı düzeltmek ve ittifak içinde önemini göstermek için Afganistan'daki misyonu kullanmak istiyor oluşudur. Böylelikle Ankara, uzunca bir süredir kendi önceliklerini göz ardı eden Batılı müttefiklerine neden Türkiye'yi önemsemeleri gerektiğini bir kez daha göstermek istiyor. Böyle bakınca Türkiye'nin NATO'ya girmek amacıyla katıldığı Kore Savaşı'na benzer bir akıl yürütmeden bahsedebiliriz."


Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kaynak'tan Kabil Havalimanı değerlendirmesi

Kabil Havaalanı, Afganistan, Türkiye, Kabil, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kaynak'tan Kabil Havalimanı değerlendirmesi - Son Dakika


Son Dakika

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu 12:11 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı 11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı 11:20 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek 11:02 Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır 10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı 10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı

Son Dakika Haberleri
12:21 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu
12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı         
12:17
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
"Kalp gözümüz açık" diyerek kandırdıkları 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar         
11:57
Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor         
11:11
Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı         
10:54
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı         
09:14
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 13:08:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kaynak'tan Kabil Havalimanı değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement