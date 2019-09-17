Son Dakika Haberleri: Uluslararası ilk uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te
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Uluslararası ilk uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te

1 saat önce

Uluslararası ilk uçuşunu dün Rusya Jukovski Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gerçekleştiren Rus yolcu uçağı MC-21, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergileniyor.

Uluslararası ilk uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te, System.String[]

Uluslararası ilk uçuşunu dün Rusya Jukovski Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gerçekleştiren Rus yolcu uçağı MC-21, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergileniyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:25 
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