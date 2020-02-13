Uluslararası İmam Hatip Liselerine giriş için başvurular sürüyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yabancı uyruklu öğrencilerin, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerine giriş için 15 Mart'a kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.

MEB'den alınan bilgiye göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde yürütülen, 4 kıta 88 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi projesinde, başvurular devam ediyor.

Halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerdeki din görevlisi ve din eğitimi personelinin yetiştirilmesine katkı sağlamak, yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek vererek eğitim ve kültür iş birliğini geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, öğrenci başvuruları 15 Mart'ta sona erecek.

Projede, öğrencilerin ulaşım, sosyal-kültürel faaliyetler, harç, burs ve sağlık harcamalarını TDV, yeme içme, barınma ve eğitim hizmetlerini ise MEB yerine getiriyor.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Uluslararası İmam Hatip Liselerine başvurulara ilişkin 29 farklı dilde afiş hazırladı.

Yabancı uyruklu öğrencilerle Türk uyruklu öğrencilerin bir arada eğitim gördüğü okullara, Türk öğrenciler Liselere Giriş Sınavıyla (LGS) yerleşebiliyor.

Başvuru, sınav ve yerleştirme takvimi

Söz konusu liselere burs başvuru dönemi, 15 Mart 2020'de sona erecek. Başvurular, "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılacak.

Liselere giriş için mayıs ve haziran aylarında yazılı ve sözlü sınavların yapılması, temmuz ayında yerleştirme sonuçlarının açıklanması planlanıyor.