Uluslararası imam hatip lisesi öğrencileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören yabancı öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öğrenciler, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Etiyopyalı Mubarek Abdela Kedir, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" adlı fotoğrafına oy verirken, yaşamda İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", sporda ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı karesini tercih etti.

Kosovalı Rifat Mazrek ise haberde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşamda Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", sporda da Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" fotoğrafını beğendi.

Afgan Akhtar Mohammad Asım, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi", yaşamda Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", sporda Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafını seçti.

Moğolistan'dan Amangyeld Tilyeubyek de haberde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşamda Juancho Torres'in " Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler", sporda Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo' tutkunlarının yeni adresi: Suluada" karesini tercih etti.