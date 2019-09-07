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Uluslararası İnegöl Köfte Festivali başladı

1 saat önce

İnegöl köftesinin tanıtılması amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İnegöl Köfte Festivali başladı.

Uluslararası İnegöl Köfte Festivali başladı, System.String[]

İnegöl köftesinin tanıtılması amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İnegöl Köfte Festivali başladı.

Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Lokantacılar Odası ile İstanbul Şef Aşçılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalin açılışında konuşan İstanbul Şef Aşçılar Derneği Başkanı Avni Sap, dernek olarak bundan sonra gittikleri illerde İnegöl köftesinin de tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Sap, "İnegöl'ü bir üst noktaya taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep mutfağını nasıl ki dünya biliyorsa, İnegöl köftesini de dünya mutfağına tanıtmak için uluslararası şeflerimizi buraya davet ettik." diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise çok değerli şef ve aşçıların 10 farklı bölgeden İnegöl'e geldiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çünkü köftemiz bizim kıymetli bir markamız. Özellikle dışarıdan gelen misafirlerime soruyorum, İnegöl deyince aklınıza ilk ne geliyor? Öncelikle genelde mobilya ve sonrasında köfte geliyor. Üçüncü markamız da Oylat kaplıcalarımız. İnşallah biz, bugün ilkini yaptığımız köfte festivaliyle, bu organizasyonun eksik ve aksaklarını da önümüzdeki süreçte değerlendirerek daha güzel, profesyonel bir köfte festivalini gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Şehrimizin değerli bir markası. Sanayi şehriyiz, beraberinde tarım şehriyiz. Turizm anlamında da bugün köfteyi konuşuyoruz."

Yarın da sürecek festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Hikmet Şahin, İnegöl, Sap, Şef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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