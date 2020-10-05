Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Kovid-19 tedbirleriyle açıldı - Son Dakika

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Kovid-19 tedbirleriyle açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı" (MODEF EXPO 2020) törenle açıldı.

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Kovid-19 tedbirleriyle açıldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı" (MODEF EXPO 2020) törenle açıldı.

MODEF Fuar Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı organizasyonun açılışında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl'ün rol model bir şehir olduğunu söyledi.

Canbolat, "Her yıl dış ticaret fazlası vererek diğer şehirler için model olan ilçemiz 1,5 milyar dolar dış ticaret hacmi ile bu noktada örnek şehir konumundadır. Tüm olumsuzluklara rağmen İnegöl'de mobilya seyri güzel gidiyor." dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile İnegöl Belediyesinin gayretleriyle düzenlenen MODEF EXPO organizasyonlarının, ülke ekonomisine gerekli katkıyı sunduğunu belirten Canbolat, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiğini, hatırı sayılır iş birliklerine vesile olunduğunu ifade etti.

Alanın da satanın da memnun ayrıldığı fuarın, mobilya sektörünün tüm temsilcilerine hayırlı kazançlar getirmesini dileyen Canbolat, "Pandemi sürecinde ülkemizin iyi bir sınav veriyor olması bu yılki fuara katılım noktasında sıkıntı olmadığını gösterdi. Bu başarıda imzası olan ve bu yıl fuarımıza stant açan tüm firmalarımıza başarılar diliyorum. Fuarımızı ziyaret eden yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmelerini rica ediyorum." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu zor dönemde mobilya sektörünün gayretlerine tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Aktaş, "Ortaya koydukları fuardan dolayı tüm sektör temsilcilerimizi, paydaşları tebrik ediyorum. Hayat hepimiz için devam ediyor. Süreç dolayısıyla bazı tedbirler var olsa da herkes yaşadığı mekanları değiştirmek için bir gayret içinde. Haziranda başlayan hareketlilik sektöre olumlu etki yaptı. Her ne kadar durağan bir süreç geçilse de bu fuar İnegöl açısından ciddi bir artı oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ'ın da katılımcılara hitap ettiği tören, Vali Canbolat ve beraberindekilerin kurdeleyi kesip stantları gezmesi ile sona erdi.

Mobilya sektöründe yeni ürünlerin sergilendiği, 180 firmanın stant açtığı fuar 10 Ekim'e kadar açık olacak.

Murat Erat, İnegöl, Bursa, Expo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Kovid-19 tedbirleriyle açıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıf daha okula başlıyor Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 23:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Kovid-19 tedbirleriyle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei