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Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

7 saat önce

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'nin 9'uncusunu "Rekabetin Şifreleri: Sınırsız Ticaret" temasıyla 5 Kasım Salı günü İstanbul'da düzenleyecek.

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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'nin 9'uncusunu "Rekabetin Şifreleri: Sınırsız Ticaret" temasıyla 5 Kasım Salı günü İstanbul'da düzenleyecek.

Sektörün en önemli buluşması haline gelen zirvede, yerli-yabancı çok uluslu şirketlerin başarılı ve deneyimli yöneticileri, akademisyenler ve sektörün nabzını tutan temsilciler dış ticaret performansını daha da artırabilmek için ticareti sınırlayan engelleri ve çözüm önerilerini masaya yatırarak ihtiyaçlar, sorunlar ve çözümleri konuşacak.


Zirvede, "Rekabeti Bozanlar-Maverik Sendromu" ve "Sınırsız Ticaret" başlıklı paneller, "Markaların Rekabeti" ve "Uyvar Önünde Bir Türk" başlıklı sohbet oturumları ile "Rekabette Oyun Teorisi", "Küyerelleşme", "Herkes İçin Arttırılmış Gerçeklik", "İnşaat Sektöründe Bilgi Daha İyi Nasıl Yönetilir?" başlıklı özel sunumlar yapılacak.


Zirvede eş zamanlı olarak "Rekabetin Sayısal Hali" başlıklı buildingSMART Türkiye Buluşması gerçekleşecek. Her biri alanında uzman yabancı konuşmacılar, "openBIM; Hareket, Zihniyet ve Teknoloji", "openBIM Eğitiminde Global Kriter: bSI Sertifikası", "İnşaat Endüstrisinin Amazon Dönemi" başlıklı özel sunumlarını katılımcılarla paylaşacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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