Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan Hindistan'a Cammu Keşmir'de kısıtlamalara son verme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan Hindistan'a Cammu Keşmir'de kısıtlamalara son verme... - Son Dakika

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan Hindistan'a Cammu Keşmir'de kısıtlamalara son verme...

6 saat önce

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Yeni Delhi yönetimi tarafından 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'deki "acımasız" kısıtlamalara son vermesi için Hindistan'a çağrıda bulundu.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan Hindistan'a Cammu Keşmir'de kısıtlamalara son verme..., System.String[]

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Yeni Delhi yönetimi tarafından 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'deki "acımasız" kısıtlamalara son vermesi için Hindistan'a çağrıda bulundu.

Federasyon, 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü'nde yaptığı açıklamada, Keşmir halkının 6 aydır "kuşatma" altında yaşadığını ve en temel insan haklarının "zalim tedbirler" altında reddedildiğini belirtti.

Açıklamada, insan haklarının bu ağır ihlallerinin sona ermesi gerektiği vurgulanarak 5 Ağustos'tan bu yana devam eden ciddi ihlaller için hesap verebilirliğin tesis edilmesi istendi.

Hindistan'a bölgedeki iletişimi tamamen eski haline getirme çağrısında bulunulan açıklamada, Yeni Delhi yönetiminden tüm temel özgürlükleri eski haline getirmesi ve garanti altına alması için acil adımlar atması talep edildi.

Açıklamada, Hindistan hükümetinin, Cammu Keşmir'de ifade, örgütlenme, barışçıl gösteri ve hareket özgürlüğünü sınırlandırmak için baskıcı önlemler aldığının altı çizilerek Yeni Delhi yönetiminin 5 Ağustos'tan bu yana binlerce keyfi tutuklama yaptığı kaydedildi.

İnsan Hakları Federasyonu, Hint hükümetine, Cammu Keşmir'deki "acımasız" kısıtlamalara son vermesi çağrısında bulundu.

"Keşmir Dayanışma Günü"

Pakistan'da 5 Şubat, 70 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için 1989 yılında "Keşmir Dayanışma Günü" ilan edilmişti.

"Keşmir Dayanışma Günü" çerçevesinde, Hint yönetimi altında bulunan Keşmir halkıyla dayanışma gösterilirken, kendi kaderlerini tayin etme hakkı için verdikleri mücadelenin desteklenmesi ve bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden direnişçi ve sivillerin anılmasına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Ayrıca dünya genelinde Keşmir kültürünün tanıtımına ilişkin etkinlikler yapılıyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü. Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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