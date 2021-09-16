Uluslararası insan hakları kuruluşları: AB Afganları koruma sorumluluğundan kaçıyor - Son Dakika

Önde gelen uluslararası insan hakları ve mülteci kuruluşları, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirerek, yardıma muhtaç Afganlara desteği artırma çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü, Kızıl Haç, İnsan Hakları Gözlemevi, Oxfam gibi kar amacı gütmeyen uluslararası organizasyonların da aralarında olduğu 24 kuruluş, yardıma muhtaç Afganlarla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

"AB, onlara koruma sağlama sorumluluğundan kaçmak yerine, sorumluluğu paylaşmalı." ifadesi kullanılan açıklamada, Afganistan'da 18 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve binlerce kişinin halen ülkeden ayrılmak istediği aktarıldı.

Açıklamada, AB'nin korumaya muhtaç Afganlara güvenli yollar sağlaması ve "istekli bir yeniden yerleştirme" programı uygulaması gerektiği belirtilerek, Birlik sınırları içindeki geri itmeler, sığınma hakkına erişimlerinin engellenmesi gibi girişimlerin AB tarafından kınanması, soruşturulması ve yaptırıma tabi tutulması istendi.

"Afganların reddedilmiş tüm sığınma davaları ve ilgili gözaltı kararları, acilen gözden geçirilmeli." tavsiyesinde bulunulan açıklamada, Afganların sınır dışı edilmelerinin resmi olarak askıya alınması, yasal statü sağlanması ve kalma hakkı gibi çözümlerle sınır dışı edilmeye alternatifler geliştirilmesi, "AB topraklarındaki Afgan sığınmacıların belirsizlik içinde bırakılmaması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, AB'nin diplomatik ağırlığını kullanarak tahliyelerin yeniden başlaması ve isteyen herkesin ülkeden ayrılmasını sağlaması gerektiği kaydedildi.