Uluslararası insan hakları kuruluşlarından BM'ye "İran'daki olaylara ilişkin bağımsız soruşturma"... - Son Dakika
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Uluslararası insan hakları kuruluşlarından BM'ye "İran'daki olaylara ilişkin bağımsız soruşturma"...

6 saat önce

Uluslararası insan hakları kuruluşları, İran'da geçen ay düzenlenen ve ölümlerle sonuçlanan benzin zammı protestolarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarından BM'ye

Uluslararası insan hakları kuruluşları, İran'da geçen ay düzenlenen ve ölümlerle sonuçlanan benzin zammı protestolarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonunun (FIDH) da bulunduğu 23 insan hakları kuruluşu, BM İnsan Hakları Konseyinden "İran'daki olaylara ilişkin bağımsız soruşturma açmasını" talep etti.

İran'da geçen ay benzine yapılan zam sonrası patlak veren gösteriler sırasında "yaşanan can kayıpları, keyfi gözaltılar ve işkencelerden sorumlu olan kişilerden hesap sorulması gerektiği" vurgulanan açıklamada, "BM İnsan Hakları Konseyi, İran'daki vahim insan hakları ihlallerine ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatmalı ve ülkedeki ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu kişileri yargı önüne çıkarmak için elde ettiği bulguları üye ülkelere rapor etmelidir." ifadelerine yer verildi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene çıktığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 6 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve "tutuklulara yapılan muameleden" endişe duyduğunu belirtmişti.

Birleşmiş Milletler, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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