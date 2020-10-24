Uluslararası insan hakları örgütlerinden Bangladeş'e "tehditlere son ver" çağrısı - Son Dakika

Uluslararası insan hakları örgütleri, Bangladeşli yetkililere, "insan hakları savunucuları ve ailelerine yönelik tehditlere son vermesi" çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Asya İnsan Hakları Komisyonu ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün imzaladığı ortak açıklamada, Bangladeş'te insan hakları savunucuları ve ailelerine yönelik yapılan tehditler sonucu bu kişilerin, ülkeden ayrılmak zorunda kalmalarıyla ilgili derin endişe duyulduğu bildirildi.

Bangladeş istihbarat yetkililerinin, aktivistlerin ailelerini ziyaret ederek çocuklarına ya da eşlerine hükümeti eleştirmeyi bırakmasını söylemelerini istediği belirtilen açıklamada, Bangladeş'in temel hakları savunmaya ilişkin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası insan hakları örgütlerinin, Bangladeşli yetkililere, "insan hakları savunucuları ve ailelerine yönelik tehditlere son vermesi" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Polis memurlarının, insan hakları savunucusu ve aktivist Pinaki Bhattacharya'nın evini ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, bu ziyaretin hükümetin aktivistlere yönelik yıldırma politikasının son örneği olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden hükümeti eleştiren Bhattacharya'nın tutuklanma korkusuyla ülkeden ayrıldığı ve Fransa'da yaşadığı kaydedildi.

Polisin, çarşamba gecesi gazeteci Ruhul Amin Gazi'nin tartışmalı Dijital Güvence Yasası çerçevesinde "isyana teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, hükümetin bu yasa adı altında keyfi tutuklamalar yaptığı öne sürüldü.

Bangladeş suçlamaları reddediyor

Öte yandan, Bangladeş İçişleri Bakanı Assaduzzaman Khan, polisin elde ettiği bilgiler ışığında bazı kişileri sorguladığını ve kanunlara göre hareket ettiğini bildirdi.

Khan, insan hakları örgütlerinin yanlış bilgiler verdiğini savundu.