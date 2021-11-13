Üye Girişi
Uluslararası İş Forumu, Azerbaycan'da kapılarını açıyor - Son Dakika

Uluslararası İş Forumu, Azerbaycan'da kapılarını açıyor

13.11.2021 15:38
Uluslararası İş Forumu, Azerbaycan'da kapılarını açıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde 25. Uluslararası İş Forumu (IBF), 14-17 Kasım'da Azerbaycan'da gerçekleştirilecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde 25. Uluslararası İş Forumu (IBF), 14-17 Kasım'da Azerbaycan'da gerçekleştirilecek.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD öncülüğünde bu yıl, 25'incisi düzenlenecek Uluslararası İş Forumu, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İctimai Birliği ve MÜSİAD Azerbaycan Şubesi'nin destekleri ile gerçekleştirilecek.

Azerbaycan'ın sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekebilmek için Bakü'de kapılarını açacak 25. IBF Kongresi'nde, gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat ve sağlık sektöründeki ayrıcalıkların anlatılması için sektörel toplantılar planlanıyor.

"Güçlü bir Türkiye ve Azerbaycan barış ve istikrarın güvencesi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan önemli iş insanlarının katılımıyla Azerbaycan için büyük bir iktisadi çıkarma gerçekleştireceklerini ifade etti.

Organizasyonun hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından sevindirici ve moral verici olacağını aktaran Yarar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde Karabağ'da bir savaş vardı. Azerbaycan halkı 3 bine yakın şehit verdi. Şimdi kurtarılan Karabağ'ın ekonomik kalkınma konusu Azerbaycan'ın bir numaralı gündemi. Biz de kalıcı ekonomik bir bağ kurmak ve köprüler oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle 25. IBF Zirvesini Azerbaycan'da yapmaya karar verdik. KOBİA ile yaklaşık bir yıldır süren ciddi bir çalışmamız mevcut."

Bir yıla yakın sürdürdükleri çalışmalar neticesinde çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren 500 Türk iş insanını Azerbaycan'a götüreceklerini belirten Erol Yarar, "Hem Azerbaycan'da yatırım yapmak hem de ticaretimizi geliştirmek için iş adamlarımızla oraya gidiyoruz. Tarım, gıda, sağlık, turizm, altyapı yatırımları gibi çok önemli sektörler yer alıyor. 360 derece iktisadi ilişki kuruyoruz. Bunun neticesinde ülkeler arasındaki yatırımların artmasını ve ticari ilişkilerin gelişmesini hedefliyoruz. Karabağ'ın kalkınması konusunda orada çok önemli tarım ve maden bölgeleri var. Bu konuyla ilgilenen yatırımcılarımızı da götürüyoruz. Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yarar, sadece Karabağ'da milyarlarca dolarlık altyapı ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Azerbaycan'da çok ciddi turizm, sağlık ve tarım potansiyeli var. Bunlara baktığımızda ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in işaret ettiği üzere 15 milyar dolara çıkarılması hedefinden bahsediyoruz. Bu nedenle Türkiye'den 500 iş adamıyla gidiyoruz. Güçlü bir Türkiye ve Azerbaycan barış ve istikrarın güvencesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

IBF Başkanı Yarar ayrıca, Azerbaycan'daki tarımsal kalkınmaya doğrudan katkı sağlaması öngörülen ve milli tarım ürünlerinin dünya pazarında daha etkin yer alması amacıyla geliştirilen MÜSİAD Akıllı Tarım Kent projesinin de 25. IBF programında Azerbaycan devlet yetkilileri ve iş insanları ile paylaşılacağını belirtti.

"Azerbaycan'ın ekonomik ve yatırım potansiyeli tanıtılacak"

KOBİA Başkanı Orkhan Mammadov ise Bakü'de düzenlenecek IBF Kongresi'nin önemine işaret ederek, Karabağ dahil Azerbaycan'ın yatırım potansiyelinin program ile geniş kitlelere aktarılacağını bildirdi.

Mammadov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakü'nün 25. Uluslararası İş Forumu'na ev sahipliği yapmasından ve KOBİA olarak etkinliğe destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Forum 44 günlük Vatan Savaşı sonucunda işgalden kurtarılmış Karabağ dahil Azerbaycan'ın ekonomik ve yatırım potansiyelinin geniş yatırımcı kitlesine tanıtılması açısından önemli olacaktır. Forumun hedefleri arasında yerli ve yabancı yatırımcılar arasında doğrudan temasların kurulması, KOBİ'ler arasında yeni iş birliklerinin kurulması ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi de yer almaktadır."

Düzenlenecek organizasyon ile katılımcıların Azerbaycan pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bölgesel fırsatların ön plana çıkarılması hedefleniyor. Bu amaçla, Almanya, Pakistan, Mısır, Ürdün, Yemen, Suriye, Tunus, Moritanya, Cezayir, Kuveyt, KKTC, Kanada, Fas, Filistin, Somali, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Kenya, Kazakistan, Fransa, Gana, Birleşik Krallık, ABD, Irak, Libya ve Endonezya olmak üzere toplamda 30 farklı ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından 1.000 seçkin iş insanı Bakü'de bir araya getirilecek.

Azerbaycan, Yatırım, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası İş Forumu, Azerbaycan'da kapılarını açıyor - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi 15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı 15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü 14:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak 14:15 Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı 12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi         
15:22
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü         
15:10
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz         
14:38
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü         
13:20
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 15:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası İş Forumu, Azerbaycan'da kapılarını açıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement