Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
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Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İstanbul'da düzenlenecek

12 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nin yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İstanbul'da düzenlenecek, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nin yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl "Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri" ana teması ile İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyecekleri etkinlikte tüm tarafları bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. İş sağlığı ve güvenliğinin öncelikleri olduğuna işaret eden Selçuk, kongrenin 3-6 Mayıs'ta yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirileceğini aktardı. Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışanlar, işverenler, sivil toplum kuruluşları ile uluslararası düzeyde akademisyen ve uzmanlarla bir araya gelerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artması için bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacağız. Kongremizin, küresel çapta sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasına öncülük edeceği ve işyerlerinin daha güvenli hale getirilmesinde bir vizyon ortaya koyacağı inancındayız."

27 oturum yapılacak

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından iki yılda bir düzenlenen kongrede bu yıl 27 oturum düzenlenecek. Yerli ve yabancı çok sayıda konuşmacının yer alacağı kongre, uluslararası fuar, teknik turlar, eğitim kursları, "Uzmanına sor" köşeleri gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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