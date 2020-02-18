Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İstanbul'da - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10'uncu Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nin 3- 6 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşeceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaparak, bu yıl 'Güçlü İletişim, Güvenli İş Yeri' ana temasıyla tüm tarafları bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 2 yılda bir düzenlenen kongrenin bu yıl 27 oturumda gerçekleşeceğini belirten Bakan Selçuk, yerli ve yabancı çok sayıda konuşmacının yer alacağı kongrede ayrıca uluslararası fuar, teknik turlar, eğitim kursları, 'Uzmanına sor' köşeleri gibi birçok etkinlikle bilgi paylaşımı yapılacağını bildirdi. Etkinliğin İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini belirten Bakan Selçuk, "Çalışanlar, işverenler, sivil toplum kuruluşları ile uluslararası düzeyde akademisyen ve uzmanlarla bir araya gelerek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artması için bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacağız. Kongremizin, küresel çapta sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasına öncülük edeceği ve iş yerlerinin daha güvenli hale getirilmesinde bir vizyon ortaya koyacağı inancındayız" dedi.