Son Dakika Haberleri: Uluslararası İslami Ticaret Birliği Alanya'da Bir Araya Geldi

Uluslararası İslami Ticaret Birliği Alanya'da Bir Araya Geldi

1 saat önce

Uluslararası İslami Ticaret Birliği tarafından, Antalya'nın Alanya ilçesinde 350 üyenin katılımıyla seminer düzenlendi.

Uluslararası İslami Ticaret Birliği Alanya'da Bir Araya Geldi, System.String[]
Uluslararası İslami Ticaret Birliği tarafından, Antalya'nın Alanya ilçesinde 350 üyenin katılımıyla seminer düzenlendi.

2016 yılında kurulan Moskova merkezli Uluslararası İslami Ticaret Birliği (MAİB) Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir otelde bir araya geldi. Dünya'nın dört bir tarafından üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ve 6 Nisan tarihinde başlayan program, üyelerinin iş ahlakını geliştirici konferanslarla devam ediyor.

Program hakkında konuşan Uluslararası İslam Ticaret Birliği Türkiye Danışmanı İlgiz İusupov, "Uluslararası İslami Ticaret Birliği olarak bu sene Alanya'da seminer ağırlıklı program düzenliyoruz. Dünyanın her yerinden 350 üyemiz katıldı. Mevcut organizasyonda üyelerimize İslami Ticaret ahlakı hakkında bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında birlik üyelerimiz burada geçirdikleri süre içerisinde birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendiriyorlar. Güçlenen uluslararası ilişki sonucunda da ticaret gelişiyor" dedi.

Yeni yatırım alanlarını genişletmek ve ticaret hacmi büyütmek amacıyla düzenlenen program, 10 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:45 Kaynak: İHA
Moskova, Antalya, Alanya, Güncel
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