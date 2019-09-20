Son Dakika Haberleri: Uluslararası İslami Ticaret Birliği İskandinavya temsilciliği açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Uluslararası İslami Ticaret Birliği İskandinavya temsilciliği açıldı

21 dakika önce

Moskova merkezli Uluslararası İslami Ticaret Birliğince (MAİB), İsveç'in başkenti Stockholm'de İskandinavya temsilciliği açıldı.

Moskova merkezli Uluslararası İslami Ticaret Birliğince (MAİB), İsveç'in başkenti Stockholm'de İskandinavya temsilciliği açıldı.

MAİB Başkanı ve aynı zamanda dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva'nın babası Marat Kabayev, açılışın ardından İsveç İslam Federasyonu binasında basın toplantısı düzenledi.

Kabayeva, MAİB'in 2017'de Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulduğunu ve Rusya Federasyonu içinde 40'dan fazla, dışında ise 20 ülkede temsilciliklerinin bulunduğunu anımsattı.

İskandinavya ülkelerine açılarak Müslüman iş adamlarını bir araya getirmek istediklerinin altını çizen Kabayev, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Rusya temsilcisi ve aynı zamanda Türk Hava Yollarının (THY) Rusya eski Müdürü Mefail Deribaş'ı, MAİB'in İskandinavya temsilcisi olarak atadıklarını ifade etti.

Deribaş da MAİB'in sıradan bir iş adamları derneği olmadığını belirterek, "MAİB, Rusya'da bakanlıklarca destekleniyor. Türkiye ve Rusya ilişkileri çok iyi gidiyor. Özellikle İskandinavya'da, Türk kardeşlerimizin ticaretle meşgul olması münasebetiyle böyle bir girişimi uygun bulduk." diye konuştu.

Uluslararası İslami Ticaret Birliği İskandinavya temsilciliği açıldı

İskandinavya, Moskova, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum
Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 00:07:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası İslami Ticaret Birliği İskandinavya temsilciliği açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]