Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda AA yayınlarına ilgi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda son güne gelindi.

Fuarın Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı (AA) da "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunu ağırlayan fuarda, farklı türdeki özgün kitaplarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce yayınların da yer aldığı AA standında, "Yükselen Afrika", "Trump ve Küresel Düzen", "Savaş Muhabiri - Riskli Bölgelerde Habercilik", "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları" ve "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" adlı eserler yer aldı.

Fuar boyunca, Türkiye'nin dört bir köşesinden "drone"larla çekilen fotoğrafların yer aldığı, 3 dilde güncellenmiş baskısıyla okurların beğenisine sunulan "Gökyüzünden Türkiye" kitabının yanı sıra "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" ve "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi" kitapları en çok talep gören kitaplar oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nın anlatıldığı "Türkiye'nin Terörle Mücadelesinde Barış Pınarı Harekatı" kitabı da okurlar tarafından ilgiyle karşılaşırken, kitapseverler AA standında Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu her sene için farklı dillerde hazırlanan Anadolu Ajansı yıllıklarını da inceleme fırsatı buldu.