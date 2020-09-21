Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Barok Konseri" verilecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde, "Barok Konseri" gerçekleştirilecek.

Arkeoloji Müzeleri bahçesinde, yarın akşam düzenlenecek konserde İstanbul Devlet Opera Balesi (İDOB) sanatçıları sahne alacak.

Konserde, İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, Tommaso Giordani'nin "Caro mio ben", George Frederic Handel'in "Frondi tenere e belle… Ombra mai fu" ve Francesco Durante'nin "Vergin, tutto amor eserlerini yorumlayacak.

İDOB sanatçıları Oleksandr Samoylenko, Otilia İpek, Barbora Hitay ve Kevork Tavityan'ın sahne alacağı konserde, orkestrayı Paolo Villa yönetecek. Ceren Gürkan'ın başkemancı olarak yer alacağı etkinlikte, İDOB orkestrası sanatçılara eşlik edecek.

Unutulmaz eserlere imza atan besteciler Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Francesco Durante, Francesco Cavalli ve Jean-Philippe Rameau'nun eserleri yorumlanacak.