Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası final maçları oynandı - Son Dakika
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Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası final maçları oynandı

07.08.2022 18:44

Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası final maçları oynandı 6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası final maçları Kadıköy'de oynandı.

Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası final maçları oynandı

İSTANBUL - 6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası final maçları Kadıköy'de oynandı. Şampiyonluk için ter döken takımlar kıyasıya mücadele etti.

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası'nda final maçları oynandı. 6 ülkeden 28 takımın yer aldığı turnuvada, takımlar kıyasıya mücadele etti. Maçları izlemeye gelen taraftarlar ise tribünden takımlarını destekledi. 2 gün boyunca süren ve 330 Ragbi oyuncusunun katılım sağladığı turnuva, oynanan final maçıyla sona erdi. Turnuva sonunda gerçekleştirilen madalya töreni sonrası şampiyon takım '6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Şampiyonu 2022' unvanını elde etti.

"Burada birçok kültürden insan var"

Turnuva için kamp kurduklarını belirten seyircilerden Sevban Türkmen, "Turnuva gayet güzel geçiyor. Bizde Kadıköy'ü desteklemeye geldik. Kadıköy, iyi bir başlangıç yaparak gruptan çıkarmayı başardı. Önümüzdeki maçları bekliyoruz. Burada birçok kültürden insan var. Dolayısıyla neşeli ve güzel bir ortam var" dedi.

"Ben Kadıköy'ü destekliyorum"

Turnuvayı takip eden taraftarlardan Yusuf Gün ise "Çok keyifli bir turnuva oluyor. Bu turnuvalar her yapıldığında takip etmeye çalışıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız var. Onları desteklemeye geldik. Ben Kadıköy'ü destekliyorum. Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Turnuva, buradan geçen vatandaşlarında dikkatini çekiyor. Global bir spor. Aynı zamanda tüm yaş gruplarına da hitap ediyor. Bu durumda bu sporu dikkat çekici hale getiriyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası final maçları oynandı - Son Dakika

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