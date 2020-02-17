12. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 18-22 Şubat günleri arasında yapılacak. Festival bu yıl, 10'u yurt dışından, 10'u da Türkiye'den olmak üzere toplam 20 şair ve yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek.