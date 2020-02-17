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Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali
1 saat önce
12. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 18-22 Şubat günleri arasında yapılacak.
12. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 18-22 Şubat günleri arasında yapılacak. Festival bu yıl, 10'u yurt dışından, 10'u da Türkiye'den olmak üzere toplam 20 şair ve yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:02
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