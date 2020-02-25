Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin finali Beykoz'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin finali Beykoz'da yapıldı - Son Dakika

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin finali Beykoz'da yapıldı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şiir Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin finali, Beykoz'da gerçekleştirildi.

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin finali Beykoz'da yapıldı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şiir Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin finali, Beykoz'da gerçekleştirildi.


Beykoz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin son gününde "Boğaziçi Okuması" etkinliği için Eminönü'nden hareket eden "Şiir Hatları Vapuru", konuk şairlerle Beykoz'a geldi.

Mehmet Akif Ersoy Şiir Evi'nde yapılan etkinlikte, konuk şairler, sanatseverlerle buluşarak şiirlerini okudu.

Bu yıl 10'u yurt dışından, 10'u da Türkiye'den 20 şair ve yazarın katıldığı festivalde, "Divan Şiir Geleneği-Şehir ve Edebiyat" temasıyla hazırlanan programlar, şehrin farklı mekanlarındaki konserler, dinletiler, sergiler, şiir okumaları ve söyleşiler ilgi gördü.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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