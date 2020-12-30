"Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nın başvuru tarihi uzatıldı - Son Dakika

"Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nın başvuru tarihi uzatıldı

30.12.2020 14:01

Sebilürreşad Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nın başvuru tarihi uzatıldı.

Sebilürreşad Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nın başvuru tarihi uzatıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvurular, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 2021 yılını "İstiklal Marşı Yılı" ilan etmesi nedeniyle şubat ayına alındı.

Dernek tarafından yarışmaya son eser kabul tarihi, İstiklal Marşı'nın 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından Sebilürreşad dergisinde ilk yayınlandığı gün olan 17 Şubat 1921 tarihi esas alınarak, 17 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Yarışmanın sonuçları, İstiklal Marşı'nın 100 yıl önce TBMM gündemine alındığı 1 Mart'ta açıklanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Ankara Altındağ Belediyesi, Ankara Sincan Belediyesi ve İstanbul Sultanbeyli belediyelerinin destekleriyle sürdürülen kısa film yarışmasının ödül töreninin ise yine İstiklal Marşı'nın TBMM'de oy birliğiyle kabul edildiği 12 Mart'ta TBMM'de yapılması planlanıyor.

İstiklal Marşı, Sebilürreşad, Kısa Film, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması'nın başvuru tarihi uzatıldı - Son Dakika


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