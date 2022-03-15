Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni

15.03.2022 17:11

Uluslararası İyilik Ödülleri programı Yusuf İslam'ın gönderdiği video mesaj Ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Aydemir'e ödülünün verilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ali Önder'e ödülünün verilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından...

Uluslararası İyilik Ödülleri programı

Yusuf İslam'ın gönderdiği video mesaj

Ödül töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Aydemir'e ödülünün verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ali Önder'e ödülünün verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gamze Özçelik'e ödülünün verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sıraj Wahhaj'a ödülünün verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vefa Sosyal Destek Gruplarına ödülünün verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır annelerine ödülünün verilmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

Hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katıldı.

Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni
Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni
Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni

YORUMLAR
500
Adıyaman'da su ücretlerinde ikinci indirim Adıyaman'da su ücretlerinde ikinci indirim Balıkesirli sağlıkçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi Balıkesirli sağlıkçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi

Recep Tayyip Erdoğan, Gamze Özçelik, cumhurbaşkanı, Yusuf İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Putin'e karşı savaşmak için Japonya'dan geldi, dünyaya seslendi: Ukrayna'nın kaderini değiştirelim
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:22:42. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement