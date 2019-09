Uluslararası izmir iş günleri için bir araya geldiler

İZMİR'de 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Uluslararası İzmir İş Günleri toplantıları yapıldı. Fuara bu yıl 18'i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden toplam 190 delegasyonun katılım sağladığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer , toplantıda Türkiye ve İzmir ekonomisindeki olanakların, ticari potansiyellerin, işbirliklerinin ve teknik alt yapıların tanıtılacağını, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçleneceğini belirtti.5-6 Eylül tarihlerinde yapılan Uluslararası İzmir İş günleri toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Müge Varol Ilıcak ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Genel Müdür Müge Varol Ilıcak, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir fuarının, katılımcıların güçlü ticari bağlar tesis ettikleri, üst düzey devlet temsilcileri arasında görüşmelere imkan veren, dünyadaki yeniliklerin sergilendiği bir ortam olduğunu söyleyerek, fuarın bu anlamda dünyada öne çıktığını vurguladı. Fuar sayesinde kültürler arası etkileşimin güçlendiğini kaydeden Ilıcak, "Fuarın uluslararası arenadaki tanınırlığını artırmak için ciddi anlamda çaba gösteriyoruz. Yıllardır tanınan fuarın 5 yıldır Ticaret Bakanlığı şemsiyesi altında iş günleri adı altında destek verdiğimiz faaliyetlerimizle bu büyük fuara katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.88. İEF'de partner ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti olduğuna dikkat çeken Ilıcak, bu katılımın iki ülke arasında tüm ilişkilere çok önemli ivme kazandıracağını savundu. Ilıcak, şunları söyledi:"2019 yılında Türkiye Expo Pekin 2019'a etkin bir tanıtım yaptı. 9 Ekim tarihine kadar sürecek katılım aradaki mesafeleri, yolları, uzaklıkları tamamen ortadan kaldırarak ülkelerimizi birbirine yakınlaştırıyor. 2018 yılı itibarıyla Türkiye-Çin arasındaki ticaret seviyesi 23.6 milyar dolar seviyesinde. Türkiye her geçen gün güçlenen ekonomisi, dış ticareti ile yeni iş birliği yaratmak yönünde hızla ilerliyor."190 DELEGASYON KATILACAKİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi partnerliğinde, Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen iş günleri toplantısında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Soyer, "88. İEF kapsamında düzenlenen bu toplantılarda partner ülkemiz Çin ve diğer konuk ülkelerin delegasyonları ile bakanlar, bürokratlar ve iş insanları düzeyinde önemli görüşmeler gerçekleşecek. Geçen yıl 12'si bakanlık düzeyinde olmak üzere toplam 24 ülkenin katılımın gerçekleştiği iş günlerinde, bu yıl 18'i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden toplam 190 delegasyon katılım sağlıyor. Türkiye ve İzmir ekonomisindeki olanakların, ticari potansiyellerin, işbirliklerinin ve teknik alt yapıların tanıtılacağı bu toplantıların ilk gününde ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkiler güçlenecek. Umuyorum ki tüm taraflar için bereketli işbirliği olanakları kurulacaktır" diye konuştu.Toplantıya katılan konuk ülkelerin tanıtımının yapılacağını da ifade eden Başkan Tunç Soyer, şöyle devam etti:"İzmir 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip. Bir liman kenti olarak kurulan İzmir, her zaman ticaret şehri olmuş. Bu sayede 1800'lerin başından itibaren dünyanın en varlıklı ve en gelişmiş metropollerinden biri olmuş. Batıda genel ifadeyle güneşin doğduğu yer diye tarif edilen levant bölgesinin en gelişmiş limanına sahip olan İzmir, o dönemin ticaretinin önemli bir kısmının gerçekleştiği yer olmuş. Tam da bu nedenle araştırmacılar İzmir için ön Asya 'nın başkenti tanımını yapmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in bu tarihsel karakterine yaslanan 23 strateji hazırladı. Bu amaçları birbiriyle bütünleştiren iki mesele, ekonomi ve demokrasidir. Dünya her geçen gün değişiyor. Bizlerin yöneticiliğini yaptığı şehirler, doğrudan halkın iradesiyle geleceği şekillendiriyor. Bu gerçeklik, şehrin ekonomisini canlandırmak için birbirinden farklı projelere önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Ülkemiz ve dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcıları bir araya getirerek İzmir'in tarihsel rolünün olanaklarından yararlanmalarını mümkün kılarak birlikte kazanmanın önünün açmaktır."Toplantıda konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ticaret Bakanlığı, Eximbank, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı , Türkiye ve İzmir'in ekonomik olanaklarını içeren sunumlar yapıldı.