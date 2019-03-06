Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 30. Kez Kapılarını Açtı

Fuar açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Belediye olarak her zaman mobilya sektörüne destek olmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Karabağlar Belediyesi'nin de adına yakışır bir stantla yer aldığı Modeko 2019 İzmir Mobilya Fuarı, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafından sektör profesyonellerinin katılımıyla açıldı. Fuar açılış töreninde konuşan Başkan Muhittin Selvitopu,sektörün gelişmesi adına Mobilyacılar Odası'yla birlikte çeşitli çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

Mobilyacılar Mesleki Eğitim ve Sosyal Tesis Projesi

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi ve İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası'nın(İZMOD) beraber yürüttüğü, mobilya sektörüne artı değer katacak olan Mobilyacılar Mesleki Eğitim ve Sosyal Tesis Projesi için ihaleye çıkıldığı müjdesini verdi. Başkan Selvitopu, "Odamıza ait bir arsa üzerinde eğitim merkezi binamızın projesini tamamlamış bulunmaktayız. İZKA'ya başvurduk ve bir milyon liralık bir bağış da aldık. Şu anda ihale sürecini başlattık. Önümüzdeki aylarda temelini atıp, yetiştirebilirsek bu yıl, olmazsa önümüzdeki yıl sektörümüzün hizmetine kazandıracağız. Biz yerel yönetim olarak her zaman sektörün yanındayız ve onların sorunlarının çözümü için de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Yeşillik Caddesi'nde yeni planlama

Mobilya sektörünün önemli temsilcilerinin bulunduğu Karabağlar Yeşillik Caddesi üzerinde yapılan planlamaya da değinen Başkan Selvitopu, "Özellikle Karabağlar da sektörün üzerinde yoğunlaştığı Yeşillik Caddesi üzerinde yeni bir planlamayı gerçekleştirdik. Burada mobilya sektörüne yönelik showroom'ların yapılmasını teşvik edecek bir planlamayı da hayata geçirmek istiyoruz. Bu Karabağlar için çok önemli" diye konuştu.

Sektörün önemli bir sorununun da mobilyacılar sitesinin eksikliği olduğunu ifade eden Başkan Selvitopu sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabi bunu Karabağlar sınırları içinde çözme şansımız yok. Ama Büyükşehir Belediyemiz bu konuyla ilgilenir, bu sorun da giderilirse mobilya sektörünün önemli bir problemi ortadan kalkmış olur. Bu konuda da biz Belediye olarak her zaman sektörün yanında olacağız, destek olacağız. Tekrar bu fuarı düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Ve bu fuar alanını İzmir'e kazandıran çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da burada bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Kooperatif ürünleri de sergileniyor

Konuşmalar sonrası açılış törenine katılan protokol üyeleri hep birlikte fuarda kısa bir inceleme gezisi yaptı.

Ayrıca fuarda adına yakışır bir şekilde yer alan Karabağlar Belediyesi standında, Kavacık Kadın Kooperatifi'nin ürünleri de sergileniyor. Sergilenen ürünler arasında yer alan ve standı ziyaret edenlere ikram edilen Kavacık üzüm lokumu, fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.