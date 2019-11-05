Son Dakika Haberleri: Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor
Son Dakika Ekonomi Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor

Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor

6 saat önce

Ulusal ve uluslararası jeotermal sektör paydaşlarını bir araya getirecek Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı (IGC Türkiye 2019) yarın İzmir'de gerçekleştirilecek.

Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor, System.String[]

Ulusal ve uluslararası jeotermal sektör paydaşlarını bir araya getirecek Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı (IGC Türkiye 2019) yarın İzmir'de gerçekleştirilecek.

IGC Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek kongrede Türkiye'nin jeotermal pazarında yer alan ulusal ve uluslararası oyuncular ile çeşitli dernekler bir araya gelecek.

Kongrede, Türkiye'de jeotermal enerjinin gelişimi ve geleceği, yatırımlardaki fırsat ve zorluklar, finansman ve destek mekanizmaları, çevresel etki ve CO2 kullanımı, elektrik üretimi, ısı kullanımı ve rezervuar yönetimi gibi çeşitli konularda oturumlar düzenlenecek.

Kongreyi, Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC) 6 Ekim'de düzenlenecek bir çalıştayla destekleyecek.

Kongrenin ikinci gününde ise, aralarında Türkiye'den kamu temsilcileriyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası'ndan yetkililerin de yer aldığı katılımcılar sunum yapacak. Hizmetlerini ve ürünlerini sergileyen çok sayıda firma sergi alanında yer alacak.

Manisa'daki Özmen-3 Jeotermal Enerji Santrali'nin ziyaret edileceği Egesim-Geothour saha gezisi etkinliği ise kongrenin son gününde gerçekleştirilecek.

Türkiye, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İskeçe'de durdurulan Türkiye'den gönderilen donduruculu tırda 41 mülteci bulundu
Son dakika: Bakan Dönmez: Yılın 10 ayında elektrik üretiminde rekor kırdık İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:17:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]