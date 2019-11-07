Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC) Genel Sekreteri Philippe Dumas, jeotermal sektöründe Türkiye'de ve dünyada iyi bir başlangıç noktası bulunduğunu belirterek, "Bu başlangıcı sürdürülebilir kılmalıyız. Jeotermal projeleri, ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir olmalı. Dolayısıyla gündemimizi, yaklaşımımızı ve iş modellerimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Dumas, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı'nda (IGC Türkiye 2019) yaptığı açılış konuşmasında, iklim değişikliğinin önemli bir problem olduğunu, bu nedenle enerji ihtiyacının sürdürülebilir olarak karşılanması gerektiğini ifade etti.

Jeotermal sektöründe Türkiye'de ve dünyada iyi bir başlangıç noktası bulunduğunu vurgulayan Dumas, "Bu başlangıcı sürdürülebilir kılmalıyız. Jeotermal projeleri, ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir olmalı. Dolayısıyla gündemimizi, yaklaşımımızı ve iş modellerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Daha sürdürülebilir projeler için daha çok çalışılması gerekiyor." diye konuştu.

Uluslararası Jeotermal Birliği (IGA) Başkanı Aleksander Richter de İzmir'in Türkiye'nin jeotermal sektörünün kalbi olduğunu söyledi.

Richter, küresel anlamda sektörde yaşanan büyümeyi de memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Jeotermal sektöründe Türkiye'de bin 600 megavatlık kurulu güçten söz ediyoruz. Bu ciddi bir gelişim. Umuyoruz ki Türkiye jeotermal sektörü daha da ilerleyecek ve yaptığımız proje ve kongrelerle gelişecektir. Hepinizi gelecek yıl nisanda İzlanda'da gerçekleşecek kongremize davet etmek istiyorum."

"Sektöre daha çok katkı sağlamalıyız."

Petrol Mühendisleri Odası (PMO) Başkanı Yüksel Kurt da jeotermal sektörüne daha çok katkı sunmayı planladıklarını, bu nedenle İzmir'e temsilci atadıklarını dile getirdi.

Odalarının, yenilenebilir ve temiz enerjinin kullanımının artmasını desteklediğini vurgulayan Kurt, "Sondaj, kuyu tamamlama, üretim ve rezervuar konularındaki tecrübemizle jeotermal sektörüne katkı sunmak üzere çalışmalarımıza başladık. Çalışmamız tamamlandıktan sonra başta kamu olmak üzere sektörün tüm bileşenleriyle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin jeotermal kurulu gücünde dünya dördüncülüğüne çıktığına işaret eden Kurt, "Bu gerçekten takdir edilmesi gereken büyük bir başarıdır. Şimdi bunu sürdürülebilir kılmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan da sektörün beklentilerine ilişkin, "Sektör, jeotermal kaynaklarla ilgili destekleme mekanizmasının uzatılmasını istiyor. Ulusal ve uluslararası yatırımların daha etkin gerçekleşmesi için bu desteklere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Murathan, özellikle jeotermale yönelik algının negatif yönde değiştiğini, bu algının önemsenmesi ve ele alınması gerektiğini ifade etti.