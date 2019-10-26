Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yerli ve yabancı 800'ün üzerinde sporcunun katıldığı Uluslararası Judo Cumhuriyet Turnuvası başladı.

Kırşehir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki turnuvanın ilk gününde, çekişmeli ve zorlu müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, "Spor kardeşlik, dostluktur. Bu turnuvanın antrenör ve sporcularımız için dostluk ve kardeşlik getirmesini, başarılar sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise belediye olarak ilk kez böyle bir organizasyon yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "250'si yabancı 550'si Türk sporcu turnuvaya katılıyor. Spora ve sporculara destek olmaya her zaman hazırız. Turnuvada başarılarla birlikte dostluğun kazanmasını diliyoruz." dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da "Bu turnuvaya çok sayıda sporcu katılıyor, bizlere ev sahipliği yapan valilik, belediye, il müdürlüğü ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

21 kiloda Azerbaycan'dan Osmanli Osman, 26 kiloda Azerbaycan'dan Ocaqverdiyev Ugur, 38 kiloda Azerbaycan'dan Beyazlızade Elxan, 42 kiloda Türkiye'den Batuhan Gülaçtı, 46 kiloda Türkiye'den Sefa Yabaneri, 50 kiloda Azerbaycan'dan Cavadlı Süleyman ve 55 kiloda Türkiye'den İsmail Akkaya birinci oldu.

Sporculara ödüllerini, Akın, Ekicioğlu ve Huysuz verdi.