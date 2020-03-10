Uluslararası Judo Federasyonu, koronavirüs nedeniyle 3 turnuvayı iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Uluslararası Judo Federasyonu, koronavirüs nedeniyle 3 turnuvayı iptal etti - Son Dakika Spor

Uluslararası Judo Federasyonu, koronavirüs nedeniyle 3 turnuvayı iptal etti

6 saat önce

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Rusya, Gürcistan ve Türkiye'de düzenlenecek 3 büyük organizasyonun koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Uluslararası Judo Federasyonu, koronavirüs nedeniyle 3 turnuvayı iptal etti, System.String[]

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Rusya, Gürcistan ve Türkiye'de düzenlenecek 3 büyük organizasyonun koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Olimpiyat yolunda puan kazandıran ve Mart-Nisan aylarında yapılacak üç büyük organizasyonun (30 Nisan'a kadar olan) iptaliyle ilgili IJF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan son hadiselerden dolayı, tüm dünyada genel güvenlik ölçütlerini ve judo ailesini mevcut tehlikeden uzaklaştırmak adına sert bir karar almak zorunda kaldık.

IJF Yönetim Kurulu olarak acil durum kararı neticesinde 2020 takviminde bulunan 30 Nisan tarihine kadar yapılacak tüm müsabakaların (Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix, Antalya Grand Prix ve diğer kıtasal müsabakaların) iptaline karar verilmiştir.

Pek çok açıdan tehlike arz eden kritik bir süreç olduğundan ve asıl önceliğin judo ailesinin sağlığını, güvenliğini sağlamak olduğu için yaşanan bu çetin dönemde Olimpik takvimimizde bu şekilde değişikliğe gidilmiştir. Detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir."


Koronavirüs, Gürcistan, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:50 Kaynak: DHA
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