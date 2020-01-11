Uluslararası Judo Federasyonu'ndan Ali Natık Canca için saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Spor Uluslararası Judo Federasyonu'ndan Ali Natık Canca için saygı duruşu - Son Dakika Spor

Uluslararası Judo Federasyonu'ndan Ali Natık Canca için saygı duruşu

6 saat önce

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Katar'ın Doha kentinde başlayan hakem ve antrenör semineri öncesinde vefat eden Türkiye Judo Federasyonu eski başkanı Ali Natık Canca için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Uluslararası Judo Federasyonu'ndan Ali Natık Canca için saygı duruşu, System.String[]

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Katar'ın Doha kentinde başlayan hakem ve antrenör semineri öncesinde vefat eden Türkiye Judo Federasyonu eski başkanı Ali Natık Canca için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) vefat eden federasyon eski başkanı Ali Natık Canca'yı, Katar'ın Doha kentinde başlayan hakem ve antrenör semineri öncesi ve web sitesinde unutmadı. Seminer başlangıcında Ali Natık Canca için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. IJF'in web sitesinde de, 'Türkiye'de tüm hayatını Judoya vakfederek öncü ve rol model kişiliğiyle hafızalarda yer almış olan ve aynı zamanda Türkiye Judo Federasyonu Eski Başkanlarından Ali NatıkCanca'nın vefat haberinin öğrenilmesi derin bir üzüntüyle karşılanmıştır' denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ali Natık Canca'nın aile yaşantısı ve ömrü judo üzerine kurulmuştur. Babası gibi gerçek bir judo sevdalısı olan Natık Canca,judoyu Türkiye'ye tanıtan öncü bir isimdi.

Natık Canca, hakem olarak kariyerini sürdürdüğü esnada; 1979 - 1980 ve 1990 - 1997 yıllara arasında Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı yapmış ve Türk judo tarihinin ilk olimpiyat madalyası O'nun döneminde kazanılmıştır. Kendisi ayrıca Emniyet Müdürü olarak da polislik görevini icra etmiştir."

Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius L. Vizer de ilettiği taziye mesajında, "Türk judo ailesinin ve tabii ki ailemizin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü IJF adına bildirmek istiyorum" diyerek duygularını dile getirdi.


- Ankara
Türkiye, Katar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:24 Kaynak: DHA
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