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Uluslararası Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı - Son Dakika

Uluslararası Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı

16.11.2021 12:59

Uluslararası Judo Şampiyonası, 7 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Edirne'de başladı.

Uluslararası Judo Şampiyonası, 7 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Edirne'de başladı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 11 ile 25 yaş arasındaki sporcular; minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorilerinde mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Sertaç Kıvrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Uzun süredir salgın nedeniyle şampiyonaların yapılamadığını belirten Kıvrak, "Gerek müsabaka gerekse kamplar erteleniyordu. Sporcuların daha fazla performans kaybı yaşamaması için tedbirlerimizi alarak şampiyonayı düzenledik. Şampiyonaya katılan tüm sporculardan ve teknik ekiplerinden aşı kartı ve PCR testi istedik." diye konuştu.

Kıvrak, Edirne'de gerçekleştirilen şampiyonanın Türkiye ve dünyada düzenlenecek organizasyonlara hazırlık olacağını kaydetti.

Judo antrenörü ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şengül Demiral ise Türkiye'den 25 kulübün şampiyonaya katıldığını aktardı.

Salgın nedeniyle yaklaşık 2 yıldır müsabakaların düzenlenemediğini anımsatan Demiral, "Yeni gelişmelerle beraber, Gençlik ve Spor Bakanlığının yönergeleriyle beraber tekrar bu etkinliklere, faaliyetlere başladık. Sporcularımız dünya çapında düzenlenecek müsabakalara iyi şekilde hazırlanıyor. Bu turnuvaların amacı da bunun devamlılığını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Demiral, Türk judosunda başarılı sporcuların yetiştiğini de sözlerine ekledi.

Milli judocu Yağız Engin (14), salgın nedeniyle bir süredir çalışmalara ara verdiklerini ancak bu açığı kapatacaklarını belirtti.

Milli judocu Arda Arabacı (14) ise ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılar elde ettiğini, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istediğini kaydetti.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Ukrayna'dan 500 judocunun katıldığı organizasyon, yapılan karşılaşmalarla başladı.

Şampiyona, 19 Kasım'da sona erecek.

Uluslararası Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı
Uluslararası Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı
Uluslararası Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı
Uluslararası Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı
Uluslararası Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı

Mimar Sinan, Türkiye, Edirne, Judo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı - Son Dakika


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