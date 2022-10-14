İstanbul'da 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı' düzenlencek - Son Dakika
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İstanbul'da 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı' düzenlencek

14.10.2022 12:01
İstanbul'da 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı' düzenlencek

İSTANBUL'da düzenlenecek 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı'nda farklı ülkelerde görme engelliler için Kur'an-ı Kerim hizmetleri sağlayan uzmanlar ile kurumlar bir araya gelecek.

İSTANBUL'da düzenlenecek 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı'nda farklı ülkelerde görme engelliler için Kur'an-ı Kerim hizmetleri sağlayan uzmanlar ile kurumlar bir araya gelecek.

Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği ve Ümraniye Belediyesi iş birliğinde 15-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek çalıştayda Kabartma Kur'an eğitimlerinin online ortamda verimliliğinin ve etkinliğinin geliştirilmesi, Kabartma Mushaf dağıtım programının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alınacak. Birliğin üyelik politikalarının gözden geçirilmesi ve hizmet alanının genişletilmesi konuları da görüşülecek. Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 9 farklı ülkeden 27 katılımcının yer alacağı çalıştay, yarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran'ın katılacağı açılış töreni ile başlayacak. Açılış törenin ardından çalıştay 'Kabartma Kur'an Hizmetinin Dünü ve Bugünü' paneliyle devam edecek.


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Kaynak: DHA

Ümraniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı' düzenlencek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı' düzenlencek - Son Dakika
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