Uluslararası Kadın Kulübü Kapanış Etkinliği Stockholm Büyükelçiliğinde yapıldı
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İsveç'te diplomat eşleri ve kadın sanatçıların Uluslararası Kadın Kulübü, bu yıl kapanış etkinliğini Türkiye Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirdi.
İsveç
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
'te diplomat eşleri ve kadın sanatçıların Uluslararası Kadın Kulübü, bu yıl kapanış etkinliğini Türkiye
Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirdi.
İsveç'te yaşanan diplomat eşleri ve kadın sanatçılardan oluşan Uluslararası Kadın Kulübü bu yılki kapanış etkinliğini Türkiye Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirdi. Etikliğin teması "klasik kadın şapkaları" oldu. Organizasyonda büyük payı olan Türkiye'nin Stockholm
Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Sefire Figen Yunt, "Uluslararası Kadın Kulübü yaz gelince kapanış etkinliği yapar. Bu sene Türk Büyükelçiliğini seçtiler. Etkinlikte Stockholm'de bulunan Türk modacılar giysilerini tanıttılar. Ayrıca Antalya
Operasına bağlı İsveç'te çok iyi tanınan Türk sopranosu Burcu Kuru Türk ve İtalyanca şarkılardan oluşan küçük bir konser verdi. Misafirlere Türk spesiyaliteleri ve Türk çayı ikram edildi. Ben Türk Sefiresi olarak Uluslararası Kadın Kulübü üyelerini ve sanatçıları rezidansımızda misafir etmekten büyük mutluluk, duydum" diye konuştu. - STOCKHOLM
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