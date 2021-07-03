"Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen yarışta, Kazakistan , Özbekistan , Rusya , Ukrayna ve Türkiye'den 40 kadın sporcu 107 kilometre pedal çevirecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle düzenlenen yarışın Germenica Grand Prix Kadınlar Kısa Parkur etabı Ulu Cami önünde başladı.

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