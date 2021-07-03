Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, TRT ve paydaş kurumların destekleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı, Germenica Grand Prix Kadınlar etabının ardından Erkekler etabıyla devam etti. 4 kategoride 20 ülkeden 200 ün üzerinde yarışmacının katılım sağladığı yarışların Erkekler etabı yarışları öncesi düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş'ımızda bugün bir ilk olan Uluslararası Edebiyat yolu bisiklet Turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle şehrimize gelen tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu turnuvaya katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Vali Ömer Faruk Coşkun ise "Bugün ilimizde uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. İlimizin tanıtımı açısından önemli bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Temennimiz bu bisiklet yarışlarının gelecek yıllarda da yapılarak geleneksel hale gelmesi. Bisiklet sporunun Edebiyat Yolu ile birleşmesi ilimiz için çok anlamlı. Çünkü İlimiz Edebiyat Şehri, Şairler Şehri. Bu anlamda İlimizin tanıtımına önemli katkı sunacağını düşünüyorum. Bütün sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ve sporcuların katıldığı Erkekler etabı, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör' ün start vermesi ile Ulu Cami önünden başladı.

Türkiye başta olmak üzere katılımcı ülkelerin milli takımları ve farklı uluslardan birçok sporcunun yer aldığı erkekler etabı, en uzun parkur olan Göksun ilçemize gidip geri dönüşü kapsayan bir parkurdan oluşuyor. Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve protokol üyeleri de bisiklet sürerek sporculara bir süre eşlik etti.