Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışları tamamlandı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışları'nın ikinci gün etapları sonunda erkeklerde Moğol Jambaljamts Sainbayar, kadınlarda ise Rus Anastasiia Chursina birinci sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, ikinci gün etapları tamamlandı.

Kadınlarda 45 sporcu 97 kilometre, erkeklerde ise 130 sporcu 156 kilometre pedal çevirdi.

İkinci gün etapları sonunda erkeklerde Trengganu Cycling takımından Jambaljamts Sainbayar birinci sırada yer aldı. Yine Trengganu Cycling takımının Eritreli sporcusu Metkel Eyob ikinciliği, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un Ukraynalı bisikletçisi Mykhaylo Kononenko üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda Anastasiia Chursina birinciliğe, Ukrayna'dan Olena Sharga ikinciliğe ve yine Ukrayna'dan Olga Shekel ise üçüncülüğe ulaştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, ilki gerçekleştirilen organizasyona gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın kadim ve birçok alanda marka değeri bulunan müstesna kentlerden birisi olduğunu aktaran Güngör, şöyle devam etti:

"Bu şehir şiir ve edebiyatın başkenti, bu şehir Dulkadiroğlu Beyliğinin başkenti, bu şehir dondurmanın başkenti. Biz, şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimizin sadece ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde de tanıtımını gerçekleştirmek için çok ciddi bir çalışma yaparak UNESCO yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ımızın her alanda marka olduğunu bir kez daha tescillemiş olacağız. Şiir ve edebiyatı yolla buluşturduk. Yol, özlem demektir, hasret demektir, beklemek demektir, kavuşmak demektir, medeniyet demektir. İşte şiir ve edebiyatla buluşturduğumuz 'Edebiyat Yolu', bir bisiklet turnuvasına ev sahipliği yaptı."

Güngör, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu'nun, şehrin yetiştirdiği çok değerli şair ve yazarların ismini taşıyan müstesna bir güzergaha sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de katıldı.

Törenin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çekilişle 46 kişiye bisiklet hediye edildi.