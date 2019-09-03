Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali'ne doğru

Ankara'da Kalecik Belediyesi tarafından 13-15 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali gerçekleştirilecek.

Kalecik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ismini yörede yetişen üzümlerden alan ve 1870 yılında kurulan Kalecik Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilecek festivalde şarkıcı Buray ve Yusuf Güney'in yanı sıra yerel sanatçı Ankaralı İbocan sahne alacak.

Festivalde konuklar çeşitli aktivitelerle hem eğlenecek hem de açılacak standlarda ve tarihi konaklarda yöresel birçok lezzeti ve Kalecik'in meşhur üzümlerini tatma imkanı bulacak.

Festival kapsamında bağ bozumu, yağlı güreşler, yamaç paraşütü ve flyboard (uçan kaykay) etkinlikleriyle seymen ekibi ve mehteran gösterileri de sunulacak.

Öte yandan, belediyenin festival kapsamında hazırladığı tanıtım videosunda, "Eski Evin Merteği" türküsü eşliğinde Kalecik'teki tarihi eserlerin görüntülerine yer verildi.

"İlçede çok sayıda tarihi eser ve yapı yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Kalecik'in Ankara'nın en tarihi ilçelerinden biri olduğunu belirtti.

Kalecik'te çok sayıda tarihi eser ve yapının yer aldığını kaydeden Kalkan, "Festivale gelen vatandaşlarımız tarihi konaklarda ve açılacak festival stantlarında yöresel ev yemeklerini tadabilecek, müzelerimizi ziyaret edilebilecek ve ayrıca ilçeden geçen Kızılırmak Nehri kıyısındaki mesire alanlarında gezebilecekler. Başkentimize renk katacak bu festivalimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum." ifadesini kullandı.