Uluslararası kamu yayın kuruluşlarının temsilcileri Asya Pasifik Yayın Birliği'nin çevrim içi panelinde buluştu - Son Dakika

Uluslararası kamu yayın kuruluşlarının temsilcileri Asya Pasifik Yayın Birliği'nin çevrim içi panelinde buluştu

30.03.2021 15:13
Uluslararası kamu yayın kuruluşlarının temsilcileri Asya Pasifik Yayın Birliği'nin çevrim içi panelinde buluştu, System.String[]

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, tüm yayıncılıklarının merkezinde insan olduğunu ve her koşulda insanlığın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, tüm yayıncılıklarının merkezinde insan olduğunu ve her koşulda insanlığın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Asya Pasifik Yayın Birliği'nin (ABU) çevrim içi etkinliği "The ABU CEOs Talk" panelinde, dünyanın önde gelen kamu yayın kuruluşlarının üst düzey yöneticileri bir araya geldi.

Aynı zamanda ABU Başkanı da olan Eren, panelde yaptığı konuşmada, TRT'nin salgın sürecindeki yeni düzenlemeleri, yeni normale geçişteki tutum ve aksiyonlarını aktardı.

Salgın sürecinde, insanı merkeze alan, kurumsal yaklaşımı "özü sözü insan" ilkesinden hareketle, çalışan hayatını önceleyen bir tutumla uzaktan çalışma düzenine hemen geçildiğini ifade eden Eren, bu yeni çalışma düzeninden de verimli sonuçlar aldıklarını belirtti.

Genel Müdür Eren, yine aynı ilkesel tutumla kamu yararını gözeten yeni yayıncılık atılımlarını da eş zamanlı gerçekleştirebildiklerini ifade ederek, kurumsal bir "Yeni Normale Geçiş Stratejisi" geliştirdiklerini kaydetti.

Uzaktan çalışma sistemine ilaveten ofiste ve setlerde çalışma koşullarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildiğini anlatan Eren, "Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler" adı altında, uygulanması zorunlu kuralları belirleyerek, insan hayatının korunması ve bunun için gereken tüm koşulların sağlanması konusunda öncelikle TRT markası altında önemli bir hareket başlatıp, Türkiye'de tüm sektöre liderlik ettiklerinin altını çizdi.

Karantina döneminde evde kalmak zorunda olanlara moral ve motivasyon sağlamanın TRT'nin milli görevi olduğunu ifade eden Eren, dinamik kapasitelerinin, değişen koşullara hızlı ve başarılı şekilde cevap vermelerini sağladığına vurgu yaptı.

Eren, bu sayede, hem büyük projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerine hem de krizin getirdiği sorunları aşmak için yeni ve önemli başka projelere imza attıklarına dikkati çekerek, "Milletimizden büyük beğeni ve övgü alan, pandemi başlangıcında hızla oluşturduğumuz ve çok güçlü bir içerikle geliştirdiğimiz 'Ev Hayat Dolu' yayın kuşaklarımızla milletimize moral olduk ve büyük övgü aldık. Okulların da kapanmasının ardından bir hafta gibi kısa bir sürede 3 televizyon kanalı kurarak EBA TV ile milli eğitimi öğrencilerimizin evlerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Kurumsal değerler, misyon ve stratejilere de değinen Eren, belirlenen stratejilerin kağıtta yazılı kalmadığını, olağanüstü dönemlerde ve beklenmeyen koşullarda hızla refleks geliştirebilen bir kurum haline gelen TRT'nin, izleyicinin ihtiyaçlarına göre sürekli yenilendiğini kaydetti.

Eren, 7/24 insana hizmet veren bir yayın kuruluşu olarak kurumsal değerlerinin merkezinde "insan"ın olduğunu, her zaman TRT çatısı altında çalışan herkesin sağlığını garantiye almayı öncelediklerini bildirdi.

Değişen koşullara hazırlanmak ve operasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak için sürekli güncellemeler yapıldığını hatırlatan Eren, "İnsan hayatının önemi önceliğimiz hiç değişmedi ancak artık bu öncelik çok güçlendi. TRT her zaman kamu yararı için çalıştı, her gün daha da güçlenerek tüm yayıncılığımızın merkezinde insan vardır. Her koşulda halkımızın, insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın en büyük yayın birliği ABU tarafından çevrim içi düzenlenen panelde, "İlerlemek: Gelecekteki Zorluklar için Medya Dersleri" başlığı altında, salgın sürecindeki yeni normal ve salgın ötesine dair görüşler ve planlar aktarıldı.

Türkiye'den TRT, İngiltere'den BBC, Rusya'dan Russia Today, Almanya'dan Deutshe Welle, Japonya'dan TBS gibi kamu yayıncılarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı panelin moderatörlüğünü ABU Genel Sekreteri Javad Mottaghi yaptı.

İbrahim Eren, Türkiye, Asya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası kamu yayın kuruluşlarının temsilcileri Asya Pasifik Yayın Birliği'nin çevrim içi panelinde buluştu - Son Dakika


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