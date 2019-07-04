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Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı

48 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ilk kez gerçekleştirilen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" çeşitli ülkelerden sıcak hava balon pilotlarının katılımıyla başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ilk kez gerçekleştirilen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" çeşitli ülkelerden sıcak hava balon pilotlarının katılımıyla başladı.
Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda organize edilen festivalde, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'ndan festival alanına kadar kortej düzenlendi.
Kapadokya'yı ziyaret eden turistlere yönelik turlarda kullanılan sıcak hava balonları ve festival için yurt dışından getirilen figürlü balonlar müzik eşliğinde ışık gösterisi yaptı.
Festivalin ilk günü, Ürgüp Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Gürcistan Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle tamamlandı.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ilçe ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
Aktürk, 7 Temmuz akşamı sona erecek etkinlik kapsamında her gün çeşitli programlar gerçekleştirileceğini belirtti.
Nevşehir Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurumsal destek sağladığı festival kapsamında yarın sabah gün doğumunda çeşitli ülkelerden getirilen figürlü balonlar uçuş yapacak.
Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:28 Kaynak: AA
Kapadokya, Ürgüp, Güncel
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