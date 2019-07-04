Son Dakika Haberleri: Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali
Son Dakika Güncel Haber

Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali

47 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" çeşitli figürlerden oluşan sıcak hava balonlarının uçuşu ile devam etti.

Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" çeşitli figürlerden oluşan sıcak hava balonlarının uçuşu ile devam etti.

Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda düzenlenen festivale katılan balonlar, ekipler tarafından festival alanına getirilerek uçuş için hazırlandı.

İlçe halkı ve turistler, uçuş için hazırlanan balonların çevresinde yoğunluk oluştururken bol bol fotoğraf çektirdi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, festival kapsamında çeşitli ülkelerden pilotlarıyla birlikte getirilen balonlar ile, Kapadokya'da turistlere yönelik düzenlenen turlarda kullanılan sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükselirken ortaya güzel görüntüler çıktı.

Festival alanını gezen Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin, sıcak hava balonculuğunda ana merkez konumundaki bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Aktaş, "Kapadokya sıcak hava balonculuğunun merkezi. Festival vasıtasıyla tanıtım anlamında ulaşılamayan yerlere de ulaşılmış olacak. Kapadokya'da yıllardır konuşulan uluslararası balon festivali dün akşam itibariyle başladı. Bugünden itibaren de festival kapsamında çeşitli figürleri içeren sıcak hava balonlarının katılımıyla uçuşlar gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı yerlerinde festivallerde ortaya çıkan manzaralardan daha güzelini burada görmek mümkün." diye konuştu.
ABD, İspanya, Polonya, İsviçre, Endonezya, İngiltere, Slovakya, Fransa, Hollanda, Brezilya ve Meksika'dan figürlü balonların katılımıyla gerçekleştirilen festival çerçevesinde, yarın peribacalarının yoğun olarak bulunduğu Paşabağı mevkisinde uçuş gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:04 Kaynak: AA
Kapadokya, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' çıkışı: Türkiye'de de benzer bir adımı atmalı Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çin'den Türkiye'ye Sincan daveti Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 08:52:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]