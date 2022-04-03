Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu 10 Nisan'da başlayacak - Son Dakika
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Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu 10 Nisan'da başlayacak

03.04.2022 11:29
Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu 10 Nisan'da başlayacak

Mersin'in Mut ilçesinde,10-16 Nisan'da ilk kez düzenlenecek Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu'na 9 ülkeden 20 ressamın katılması bekleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde,10-16 Nisan'da ilk kez düzenlenecek Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu'na 9 ülkeden 20 ressamın katılması bekleniyor.

Mut Belediyesinin desteğiyle, Mut Uluslararası Sanat, Kültür, Eğitim ve Müzecilik Derneği (USKEM) tarafından organize edilen sempozyum için belediyede tanıtım toplantısı düzenlendi.

USKEM Derneği Başkanı Muhammet İnce, organizasyona katılacak ressamların 7 gün boyunca ilçede ağırlanacağını bildirdi.

Sempozyumda canlı performansın da aralarında bulunduğu çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceğini aktaran İnce, "Sempozyum aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasın korunarak geleceğe köprü olma gayelerinin ilk adımı olacak. Yerelde ve ulusal kamuoyunda Mut ve Mersin'in, uluslararası çapta ise Türkiye'nin sanatsal ve kültürel tanıtımına katkı sağlayarak uluslararası etkileşimin artırılacağına inanıyorum." diye konuştu.

İlçede 10 Nisan'da başlayacak sempozyuma 9 ülkeden 20 ressamın katılması bekleniyor.??????????????

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Karacaoğlan, Sempozyum, Mersin, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu 10 Nisan'da başlayacak - Son Dakika


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