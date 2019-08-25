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Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası

39 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımı, katıldığı Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda 2 kupa ve 7 madalya almayı başardı.

Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımı, katıldığı Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda 2 kupa ve 7 madalya almayı başardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Azerbeycan, Gürcistan, Ukrayna, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ermenistan, Moldova ve Türkiye'den bin 380 sporcunun katıldığı Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası tamamlandı.

Şampiyonada 12 yaş kategorisi katada (Temel tekniklerin dışına çıkmadan yapılan dövüş tekniği) Ebubekir Çama, Eyüp İder ve Sefa Nacar 3'ncülük kupası ile madalya alırken, yine 12 yaş kategorisin kumitede (eşli çalışma taktiği) Ebubekir Çama, Eyüp İder, Sefa Nacar ve Mahmut Kılıç 2'ncilik kupası alan sporcular oldu.

Şampiyonada büyükler kategorisi katada ise grup olarak Mehmet Mehdi Çabuk, Ahmet Korkmaz ve Yakup Aslan da 3'üncülük elde eden Şanlıurfalı sporcular olarak şampiyonaya adını yazdırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

Şanlıurfa gençliği ile her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Beyazgül, şunları kaydetti:

"19.5 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'mızda kadro olarak şehrimizi yine gençlerimize göre dizayn ediyoruz. Onları eğitim ve sporla buluşturarak neslimizi sağlam temeller üzerinde kurmaya gayret gösteriyoruz. Bu başarının diğer tüm gençlerimize örnek olmasını dilerken, Şanlıurfa'mızı gururlandıran ve Türkiye'mizin bayrağını dalgalandıran gençlerimizi gözlerinden öpüyorum."

Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Karadeniz, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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