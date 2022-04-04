"Uluslararası Karikatür Yarışması"na 16 Mayıs'a kadar başvurulabilecek - Son Dakika
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"Uluslararası Karikatür Yarışması"na 16 Mayıs'a kadar başvurulabilecek

04.04.2022 16:31
"Uluslararası Karikatür Yarışması"na 16 Mayıs'a kadar başvurulabilecek

Büyükçekmece Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Karikatür Yarışması"na başvurular alınmaya başladı.

Büyükçekmece Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Karikatür Yarışması"na başvurular alınmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre katılımcılar, ekoloji alanında iklim değişikliği, gıda ve su kıtlığı, ormanların yok olması ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü konularında çizdikleri karikatürlerle yarışmaya başvurabilecek.

Çağın sorunlarına karikatür aracılığıyla dikkat çekmek, kültürleri buluşturmak ve genç çizerleri özendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, 16 Mayıs'a kadar belediyenin resmi internet sayfasından çizimler gönderilebilecek.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile karikatür sanatçıları Cemil Cahit Yavuz, Yılmaz Aslantürk, Nahid Maghsoudi, Kürşat Coşgun, Ayşen Baloğlu, Behzat Taş ve Gürhan Ozanoğlu'nun seçici kurulda yer aldığı yarışmanın sonuçları, 20 Mayıs'ta açıklanacak.

Birinci olan yarışmacıya 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira ödül takdim edilecek. Üç bin liralık özel ödülün de verileceği yarışmada ayrıca üç esere 2 bin lira değerinde mansiyon ödülü, 18 yaş altı üç katılımcıya ise bin lira takdim edilecek.

Ödül töreni, 5 Haziran'da Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda yapılacak.

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Büyükçekmece, Haziran, Mayıs, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Uluslararası Karikatür Yarışması"na 16 Mayıs'a kadar başvurulabilecek - Son Dakika
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