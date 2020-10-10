- Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

- Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

10.10.2020 13:47

- Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen 'Göç' temalı Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye girenlere ödüllere düzenlenen törenle verildi.

- Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen 'Göç' temalı Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye girenlere ödüllere düzenlenen törenle verildi.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Göç temalı Uluslararası Karikatür yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Milletvekili ve Uluslararası Karikatür Yarışması jüri üyeleri ve davetliler katıldı.

"Göç" konulu karikatür yarışmasında 44 ülkeden 477 eser, Türkiye'den ise 271 Türk eseri yer aldı. Belçika Karikatürcüler Derneği Başkanı Rudy Gheysens, Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Dr. Yeditepe Ün. Öğretim Görevlisi Karikatürcü), Şevket Yalaz (Karikatürcü), Sait Munzur (Karikatürcü), Savaş Ünlü (Mizah Yazarı), A. Kadir Uslu (Karikatürcü), Mehmet Selçuk (Karikatürcü-Koordinatör) ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinden oluşan jüri birbirinden değerli eserler arasından dereceye girenleri belirlemede oldukça zorlandı.

1'inci Uluslararası Karikatür yarışmasına İngiltere'den katılarak 1'incilik ödülünü kazanan Mehmet Arslan özel gerekçeleri nedeniyle yarışmadan çekildi. Buna göre 2'ncilik ödülü Türkiye'den Özcan Çalışkan'ın olurken, 3'üncülük ödülünü ise Ukrayna'dan Olena Tsuranova kazandı. Bunun yanı sıra jüri tarafından 3 mansiyon ödülü belirlendi. Bunlar; 1'inci Saeed Sagedhi (İran), 2'nci Mojmir Mihatov (Hırvatistan), 3'üncü. Oğuz Gürel (Türkiye). Ayrıca Naz Ağaoğlu (Balıkesir), ve Toprak Efe Pehlivan (Bursa) 18 yaş altı ödülüne layık görüldüler. Mümin Durmaz ise Turan Özdemir özel ödülünü kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Taner Yiğit "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 5 ulusal karikatür yarışmasının ardından uluslararası yarışmamızı gerçekleştirdik. 44 ülkeden 477 eser katıldı. 748 karikatür derecelendirmeye alındı. 5 yılda 2 bin 100 karikatürümüz oldu" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Karikatür sanatı iki üç sayfalık bir düşünceyi ifade etmek için hazırlanan metni anlatan, çok şeyi anlatabilen kişiye göre de küçük farklılıklar ile yorumlanabilen ama toplumun fevkalade ihtiyaç duyduğu sanat dallarından birisidir. Farklı coğrafyalardaki farklı ülkelerden katılımlar oldu. Göç dünyanın yaşamakta olduğu, aynı zamanda ülkemizin yaşamakta olduğu en dramatik sahneleri yaşıyoruz. Türkiye bu konuda gerçekten kendi içinde yaşadığı bir göç var. Yani ekonomik olarak gittikçe zayıflayan Anadolu kentlerinden büyük şehirlere İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve turizm kentlerine sürekli bir hareketli sirkülasyon var. Ülkeler içerisindeki ekonomik birimlerin eşit dağılımın sağlanmadığı durumlarda köyden kente, şehirden şehire ülkeden ülkeye sürekli hareket olacak. Karikatürcünün sanatı ile bunları toplumlara anlatan eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak üzere 'Göç' başlıklı 1'inci Uluslararası karikatür yarışmasını yapıyoruz. Siz değerli sanatseverlere çok teşekkür ederim" dedi.

- Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
- Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
- Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
- Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Büyükşehir Belediyesi, Karikatür, Muğla, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı         
13:35
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu         
11:01
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek         
08:54
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 14:41:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei