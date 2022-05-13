"Uluslararası Karşıyaka Duvar Resmi Çalıştayı" 9 Mayıs'ta başladı - Son Dakika
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"Uluslararası Karşıyaka Duvar Resmi Çalıştayı" 9 Mayıs'ta başladı

13.05.2022 17:43
"Uluslararası Karşıyaka Duvar Resmi Çalıştayı" 9 Mayıs'ta başladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın destekleriyle, ressam ve heykeltıraş Sevde Hallaç ile diorama sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu tarafından organize edilen çalıştaya İranlı Hoorya Naghieh, Reach Geblo, Furkan Nuka Birgün, Pansca, Nesrin Kara, İzel Göğüsgeren, Azra Alper ve Burak Taşdemir gibi ünlü duvar ressamları katılıyor.

Sanatçılar; Bostanlı Migros (Çağdaş Büfe cephesi), Alaybey İZBAN duvarı, Veli Lök Kütüphanesi, Uğur Mumcu Parkı, Cihat Kora Kütüphanesi ile Alaybey, Yalı ve Demirköprü mahallelerindeki çeşitli noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Ressamların tasarımları yavaş yavaş gri duvarları canlandırırken, vatandaşlar da sanatçıları izleyerek eserlerin yaratım süreçlerine tanıklık edebiliyor.

FİNAL 23 MAYIS

Karşıyaka'da ilk kez düzenlenen Duvar Resmi Çalıştayı'nın 23 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirten Alper Bıçaklıoğlu ve Sevde Hallaç, şunları kaydetti: "Yaşadığımız kenti gri duvarlardan arındırıp; insanları yürüdükleri sokaklarda, yaşadıkları bölgelerde ansızın renklerle buluşturmayı ve pozitif duygular yükleyip sanatla olan bağlarını kuvvetlendirmeyi hedefledik. Mural, graffiti kültüründen gelen ve büyük duvar resimlerine evrilmiş serüveni olan bir sanat dalı. Bu işi profesyonel olarak yapan başarılı mural sanatçıları, Karşıyaka Belediyesi'nin organizasyonunda yer almaktan memnuniyet duyacaklarını ifade ederek çalıştayımızda yer aldılar. DYO firması da sponsorumuz oldu. Sanatçılarımız belirlenen bina cephelerine eskizlerini çalıştılar ve tasarımlarını boyamaya başladılar. Tüm uygulamalar 23 Mayıs'a kadar tamamlanmış olacak. Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şebnem Güncü'ye, katılımcı sanatçılarımıza ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyor, herkesi bu keyifli sanat yolculuğuna ortak olmaya çağırıyoruz."

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MİGROS TİC. A.Ş., Cemil Tugay, Karşıyaka, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Karşıyaka Duvar Resmi Çalıştayı' 9 Mayıs'ta başladı - Son Dakika


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