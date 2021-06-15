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Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı başladı - Son Dakika

Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı başladı

15.06.2021 14:31
Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı başladı, System.String[]

Uluslararası katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı'nda, ABD, Almanya, Japonya gibi ülkelerin, acil durum ve tahliye planları ile sistemlerinin erişilebilirliğine ilişkin örnekleri masaya yatırılacak.

Uluslararası katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı'nda, ABD, Almanya, Japonya gibi ülkelerin, acil durum ve tahliye planları ile sistemlerinin erişilebilirliğine ilişkin örnekleri masaya yatırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları IV. 180 Günlük Eylem Planı kapsamında düzenlenen Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı başladı.

Kamu, üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşlarındaki ilgili tüm paydaşların katılımıyla çevrim içi yapılan çalıştaydaki oturumlarda, acil durum ve tahliye planları ile sistemlerinin, Türkiye'deki mevcut durumu ile uluslararası katılımcılar tarafından çeşitli ülkelerden iyi uygulama örnekleri sunulacak.

Çalıştayın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlü Orhan Koç, Türkiye coğrafyasının, acil durum ve afet açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek, acil durum konusunda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Orhan Koç, Türkiye'nin, kurtarma faaliyetleri açısından da gurur verici uygulamalara imza attığını kaydetti.

Türkiye'de son 20 yılda engellilik alanında yapılan çalışmaların da devrim niteliğinde olduğunu söyleyen Koç, bu konudaki mevzuat düzenlemelerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2007'de Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlerde engellilerle ilgili sözleşmeye imza atan ülke olmasını sağladığını söyleyen Genel Müdür Koç, mevzuatın da daha güçlü yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

Orhan Koç, 2013'te erişilebilirlik ile ilgili standartların geliştirildiğini, illerde valiler başkanlığında komisyonların oluşturulduğunu, özellikle okul ve sağlık alanları başta olmak üzere kamuda engelli bireylerin hizmet aldığı yerlerde ciddi bir dönüşüm sağlandığını anlattı.

Engelliler için bilgiye erişim konusunun da önemine işaret eden Koç, Türk İşaret Dili Tercümanı yetiştirilmesi kapsamında belgelendirilmiş insan kaynağının sağlanmasına ilişkin süreçlerin hızlandırıldığını, Türk İşaret Dili Sözlüğü oluşturulduğunu belirtti.

Okulların ve sağlık binalarının erişilebilirliği konusundaki çalışmalarına devam edeceklerini, bu yıl büyükşehir belediyelerine, mimari kaldırımlar, erişilebilirlik konusunda 600'ü aşkın eğitim verdiklerini dile getiren Orhan Koç, web içeriklerin erişilebilirliği kapsamında da çalışma başlattıklarını aktardı.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Sayıştay, TBMM gibi kamu kurumlarının web içeriklerinin erişilebilir olması için eğitimler verdiklerini anlatan Koç, bunun özel sektörde de devam ettirileceğini bildirdi.

Koç, Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın temasa geçerek, uzaktan eğitim üzerinden yapılan bütün eğitimlerde işaret dili tercümanlarının eklenmesini sağladıklarını da ifade etti.

Yangın gibi afetlerde paniğin önlenmesinde erişilebilirliğin hayati önem taşıdığının altını çizen Koç, "Tahliye süreçleri engelli bireyler, yaşılar, çocuklar dahil herkes için büyük bir sorun haline gelebiliyor. Acil ve afet durumlarında tüm süreçlerinin erişilebilirlik açısından dizayn edilmesi gerekiyor. Özellikle işitme ve görme engellilerimiz açsından bilgi anonslarının, içeriklerinin erişilebilirliği çok önemli." diye konuştu.

Çalıştayda, ABD, Almanya, Japonya gibi ülkelerin acil durum ve tahliye planları ile sistemlerinin erişilebilirliğine ilişkin örnekleri göreceklerini belirten Koç, "Eksikliklerimizi gözden geçirerek, konuyu tekrar ele alacağız." dedi.

İki gün sürecek çalıştayda yarın yapılacak grup toplantılarının ardından sonuç raporu hazırlanacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı başladı - Son Dakika


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