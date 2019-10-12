Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı
Son Dakika Güncel 'Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi' başladı

"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı

1 saat önce

Antalya'da, İnteraktif Psikiyatri Akademisi ve Duygudurum Vakfı'nın ortaklığında "Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı.

Antalya'da, İnteraktif Psikiyatri Akademisi ve Duygudurum Vakfı'nın ortaklığında "Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı.

Antalya'da bir otelde düzenlenen kongrede, yerli ve yabancı 100'ün üzerinde katılımcı yer alıyor. Kongrede, şizofreni, bipolar bozukluklar, depresyon ve panik bozuklukları gibi psikiyatri hastalıkların güncel tedavileri ele alınacak.

Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi Başkanı Prof. Dr. Erdal Işık, burada konuşmada, alanında uzman yerli ve yabancı 100'ün üzerinde psikiyatrist hekimin sunum yapacağını söyledi.

Hekimlere psikiyatri alanında yeni tedavi yolları hakkında eğitimlerin verileceğini belirten Işık, "Yani bilimsel olan en iyi tedavi yolları hekimlerimize aktarılıyor. Bu eğitimlerde katılımcılar kendi görüşlerini söyleyip aklına takılanları sunum esnasında sorma fırsatı bulacak." dedi.

Kongre yarın sona erecek.

Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi başladı

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:01 Kaynak: AA
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